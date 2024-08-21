Еврокомиссар назвала шесть направлений поддержки Украины в энергетическом секторе

Миру нужно активизировать беспрецедентные усилия для помощи Украине в энергетическом секторе во избежание гуманитарной катастрофы.

Об этом в колонке для Financial Times написала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает Укринформ.

«Во избежание гуманитарной катастрофы в Украине нам нужно сейчас активизировать беспрецедентные усилия по материально-техническому обеспечению и помощи. Я призываю к действиям по шести направлениям (связанным с энергетикой, – ред.)», — заявила она.

По словам Симсон, во-первых, нужно отремонтировать и запустить, где это возможно, повреждённые объекты производства электроэнергии и тепла.

«Во-вторых, в Украину нужно доставить как можно больше малых децентрализованных генераторов, которые могут быстро заработать», — отметила еврокомиссар.

Она добавила, что солнечные фотоэлектрические системы на крышах необходимо как можно быстрее развернуть, чтобы обеспечить энергией больницы, школы, общественные и жилые дома.

«В-четвёртых, максимальный объём электроэнергии, который можно экспортировать в Украину из других стран Европы, следует постепенно увеличивать», — отметила Симсон.

По её словам, необходимо расширить пропускную способность соединения на границах.

«И, наконец, необходимо усилить защиту энергетической инфраструктуры и ПВО вокруг критически важных объектов», — подытожила она.

Симсон призвала всех, кто имеет возможность помочь Украине до наступления холодов, сделать это.

«Европейская комиссия поможет передать вашу поддержку. Сегодня требуются беспрецедентные усилия солидарности и щедрости. Украину нельзя оставлять в одиночестве, когда она готовится к тяжелейшей зиме», — заявила еврокомиссар.

Как сообщала Одесса News, по словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, «тема, которая постоянно в центре внимания правительства – это энергетика. Ситуация остаётся очень сложной».

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