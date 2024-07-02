В одесский суд направлено дело чиновника Фонтанской ОТГ, помогавшего «уклонистам»

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя председателя Фонтанского сельсовета Одесской области по факту получения им неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь руководителем рабочей группы по контролю по обеспечению мер мобилизации, наладил схему незаконного заработка путём содействия военнообязанным избежать призыва.

«За вознаграждение он обещал призывнику повлиять на должностных лиц ТЦК и СП о принятии ими решения о признании его непригодным к службе и предоставлению временной отсрочки от мобилизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновника задержали в служебном кабинете после передачи ему 800 долларов США неправомерных средств. Ещё 4000 долларов США он получил на предыдущей встрече.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Одесса News информировала, что в Одесской области задержали военнослужащего одной из частей, который за 4,5 тысячи долларов обещал перевести военного с линии боевого столкновения в тыловую часть.

Фото: Одесская облпрокуратура

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