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Президент Украины посетил освобождённый от захватчиков Херсон

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобождённый от российских захватчиков Херсон.

Фото с места пребывания Президента размещены на странице Владимира Зеленского в Facebook.

Как сообщала Одесса News, 11 ноября Президент Владимир Зеленский заявил, что Херсон возвращается под контроль Украины.

12 ноября в Офисе Президента сообщили, что в Херсоне и области уже начали работу глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Херсон был оккупирован россиянами 2 марта, а освобождён украинской армией 11 ноября.

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