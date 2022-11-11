Украинские военные вошли в Херсон

Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части Вооружённых сил Украины, и для российских военнослужащих единственным шансом избежать гибели является немедленная сдача в плен.

Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«Hоссийские военнослужащие! Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ с украинского Херсона, ваше командование бросило вас на произвол судьбы. Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся», — говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ.

«Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооружённым силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен», — отметили в ГУР.

В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует военнослужащим РФ сохранение жизни и безопасность.

«Мы соблюдаем Женевские конвенции, гарантируем военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность вашего обмена на военнослужащих украинских Вооружённых сил, находящихся в плену в Российской Федерации», — заявили в ГУР.

Безопасно сдаться в плен, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования можно, позвонив по телефонам горячей линии государственного проекта Украины «Хочу жить»: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84 (круглосуточно) или воспользоваться чат-ботом Хочу жить.

Если военнослужащий не имеет возможности связаться с проектом «Хочу жить», ему следует выполнять действия по следующему алгоритму:

«отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз, поднимите руки с белым флагом (подойдёт любая белая ткань), кричите «Сдаюсь!», подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования».

Сдаться в плен в составе группы или подразделения можно так:

«сложите всё оружие и отойдите, станьте перед своей военной техникой (перед этим заглушите её – она не должна быть в боевом положении), отправьте переговорщика (офицера или самого старшего по званию) – он должен быть безоружным и иметь белый флаг».

«Если вы гражданин Украины из оккупированных территорий и вас насильно «призвали» и заставляли воевать на стороне Российской Федерации, сообщите украинским военным об этом. На допросе вы должны будете сообщить украинским военным свои данные: фамилию, имя, отчество, звание, дату рождения, личный номер и другую релевантную информацию. Сохраняйте свои жизни – сдавайтесь в плен!», — отметили в ГУР.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает мирных переговоров с президентом РФ, но готов говорить с «другой Россией».

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