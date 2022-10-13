ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, признающую РФ террористической страной

В Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за резолюцию об эскалации агрессии России против Украины.

Документ поддержали 99 делегатов, воздержался один. Об этом 13 октября сообщил народный депутат Украины от «Европейской солидарности», член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram.

Гончаренко назвал важнейшие моменты резолюции. Так, в ней отмечается, что российский режим является террористическим.

«Это мощный сигнал мирового масштаба, и это ещё один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма», – заявил Гончаренко.

Кроме того, впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие. Речь идёт о системах ПВО для защиты гражданского населения.

В документе отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН нелегальное, этому нет юридических оснований.

Также в резолюции говорится о скорейшем создании международного трибунала.

В поправке к пункту резолюции, который гласит: «обеспечить всеобъемлющую систему ответственности за серьёзные нарушения международного права, вытекающие из агрессии Российской Федерации против Украины, активно сотрудничая с украинскими властями по этому вопросу», предлагалось добавить, что в этом контексте «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом».

Текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ.

Для справки. Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

9 октября в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством – спонсором терроризма.

Как сообщала Одесса News, новые санкции Евросоюза запрещают судам, сертифицированным российским морским регистром судоходства, заходить в порты и шлюзы государств-членов ЕС после 8 апреля 2023 года.

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