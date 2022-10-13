Российские суда не будут пускаться в порты ЕС с апреля 2023 года

Новые санкции Евросоюза запрещают судам, сертифицированным российским морским регистром судоходства, заходить в порты и шлюзы государств-членов ЕС после 8 апреля 2023 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Транспортного департамента Эстонии.

Обосновано это решение тем, что 7 октября Совет Европейского Союза принял постановление в связи с военной деятельностью России в Украине, согласно которому вводятся дополнительные ограничительные меры для судов, числящихся в российском морском регистре судоходства.

Все свидетельства, выданные российским морским регистром от имени государства-члена ЕС до 7 октября 2022 года, должны быть аннулированы, а их действие приостановлено до 8 апреля 2023 года соответствующим государством ЕС.

Государства-члены ЕС, которые уполномочили Российский морской регистр полностью или частично проводить проверки и обзоры, связанные с выданными по закону свидетельствами, а также при необходимости выдавать или обновлять соответствующие свидетельства, должны отозвать эти доверенности до 5 января 2023 года.

До отзыва указанных полномочий государства-члены ЕС не должны разрешать Российскому морскому регистру выполнять или делегировать ему задачи, которые могут выполнять признанные Евросоюзом организации, в соответствии с предписаниями по морской безопасности, в том числе проводить проверки и обзоры, связанные с выданными законными свидетельствами, а также выдавать, одобрять или обновлять соответствующие свидетельства.

Департаменты полиции и погранохраны будут проверять, сертифицировано ли судно Российским морским регистром или нет, и не будет допускать суда во внутреннее море (с целью бункеровки), а также в порты, если выяснится, что судно сертифицировано Российским морским регистром.

Кстати. Европейский Союз 6 октября принял восьмой пакет санкций против России из-за попытки незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответом стран мира на «рублёвую оккупацию» Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями банковской системы Российской Федерации.

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