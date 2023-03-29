Россия увеличила активность в применении управляемых авиационных бомб

Россия увеличила активность тактической авиации и применения управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслировал канал «Рада«.

«Видим, что активность тактической авиации в последнее время несколько увеличилась. Есть применение не только ракет, которые могут лететь на довольно большие расстояния, но и управляемых авиационных бомб, которые противник начинает применять по прифронтовым регионам», – сказал он.

По его словам, используются бомбы ФАБ-500. Это управляемые авиационные бомбы советских времён, которые дооборудуют крыльями, и они летят в цель по GPS-навигации.

«Истребитель Су-35 может не заходить в зону поражения нашей противовоздушной обороны, и за 40–50, а то и более километров до государственной границы или линии боевого столкновения сбрасывать их с большой высоты. И они планируют, летят, пересекая границу, и наносят удары по позициям. Обычно эти бомбы не являются точными и часто попадают в гражданские объекты», – заявил Игнат.

По его словам, эти бомбы можно сбивать, но это сложно. А если их будут модернизировать, то они станут новым типом угрозы, сказал Игнат.

Он рассказал, чем Россия атакует Украину с воздуха: у неё есть истребители Су-30 (это модернизированная версия Су-27), также более новый самолёт Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34 и ударная авиация – штурмовики и вертолёты.

Он отметил, что Украине сейчас нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые самолёты, которые смогут оттеснить российскую авиацию подальше и от линии боевого столкновения и от государственной границы Украины.

Как сообщала Одесса News, российские войска 22 марта 2022 года обстреляли Ирпень в Киевской области фосфорными боеприпасами, а 23-24 — города Луганской области.

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