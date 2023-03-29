На Дунае измаильские пограничники спасли 19-летнего румынского парня

На Дунае перевернулась румынская лодка, однако водителя спасли украинские пограничники.

Подробности происшествия сообщила Госпогранслужба.

Сотрудники портовой службы «Измаильского морского торгового порта» заметили на реке Дунай перевёрнутую лодку и человека в воде. Информацию немедленно передали пограничникам Измаильского отряда. Для спасения мужчины сразу вышел пограничный наряд на катере, — говорится в информации.

«Охранники границы достали из воды 19-летнего парня, оказавшегося гражданином Румынии. Он рассказал, что после капитального ремонта двигателя решил на лодке выйти на воду, чтобы испытать его. Но сильный ветер поднял волну и в результате неудачного маневра лёгкая моторная лодка перевернулась. Человек оказался в холодной воде, ещё и без спасательного жилета. Он держался за лодку, которую сносило течением», — информируют пограничники.

Отмечается, что парню повезло — его вовремя заметили и спасли, ведь, учитывая сильный ветер, глубину реки (иногда достигает 7 м) и низкую температуру воды (около 13℃), инцидент мог завершиться трагедией для него самого.

Охранники границы также попытались вытащить и лодку, которая почти вся была под водой, но из-за опасности это сделать не удалось.

Молодого человека пограничники передали румынским коллегам. Он поблагодарил украинцев за спасённую ему жизнь.

Как сообщала Одесса News, тайник с сигаретами в микроавтобусе, которым ехали в Румынию, обнаружили в марте 2023 года в паромном пункте пропуска «Орловка» пограничники Измаильского отряда.

Фото и видео: Госпогранслужба

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