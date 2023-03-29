В Одессе впервые проведена трансплантация сердца

В ночь с 28 на 29 марта в Одесской городской больнице №10 проведена трансплантация сердца.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что операцию осуществляла бригада врачей из Института сердца Минздрава Украины во главе с выдающимся кардиохирургом Борисом Тодуровым.

«Это очень сложная операция, для которой нужны опытные специалисты высочайшего уровня, специально оборудованная операционная с аппаратом искусственного кровообращения, а также быстрый подбор реципиента. Для проведения основного этапа операции у кардиохирурга есть не более четырёх часов», — говорится в сообщении.

Операция прошла удачно. Донорское сердце получил мужчина в возрасте 43 лет, находившийся в очереди на пересадку.

«Спасибо Борису Тодурову и его команде за оперативное реагирование, высокий профессионализм и спасённую жизнь пациента. Украинские врачи даже в сложных условиях военного положения несут выздоровление и спасение жизни», — резюмируется в сообщении.

Для справки. Одесская городская клиническая больница №10 является многопрофильной больницей интенсивного лечения и развивается как кластерное учреждение системы больниц, которые в состоянии оказать помощь пациентам, нуждающимся в трансплантации органов. Больница включена в Единую государственную информационную систему трансплантации, реализованы мероприятия по организации регулярной трансплантации в составе совместных мультидисциплинарных команд в сотрудничестве с ведущими учреждениями Украины.

Фото и видео: «Одесса»

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