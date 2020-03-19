В Одессе грипп превысил эпидемический порог почти на 30%

За минувшую неделю, в период с 6 по 12 марта, ОРВИ и гриппом заболели 6764 одессита, из которых 76,6% составили дети до 17-ти лет.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 679,5 и превысил эпидемический порог на 29,5%, информирует ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на минувшей неделе снизилась на 14,3%, по сравнению с предыдущей неделей, и составила 108 случаев, из которых 74,1% — дети.

В Одессе по данным на 19 марта 2020 года не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Одесская городская клиническая инфекционная больница получила часть запланированной поставки экспресс-тестов для диагностики коронавируса. В настоящее время тестирование на коронавирус проведено 30 пациентам, обратившимся в больницу с симптомами острой респираторной инфекции и недавно посещавшим страны, в которых зарегистрированы случаи заболевания COVID-19. Все результаты тестов отрицательные.

В ближайшее время ожидается поставка в инфекционную больницу 10 000 экспресс-тестов на коронавирус, закупленных за средства городского бюджета Одессы.

В целом в Одессе на мероприятия по предупреждению распространения коронавируса COVID-19, включающие в себя закупку медоборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты, медикаментов, товаров медицинского назначения и дезсредств, выделяют около 145 млн грн.

В Одессе работает «горячая линия» по вопросам коронавируса:

15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

Как сообщала Одесса News, по данным Министерства здравоохранения, в Украине лабораторно подтверждены 16 случаев коронавируса COVID-19: Черновицкая область — 10 случаев, Житомирская область — 1, Донецкая область — 1, Киевская область — 2, г. Киев — 2. Однако, сегодня в Киеве зарегистрирован ещё один носитель коронавируса.