В Украине с 1 апреля планируют ввести электронные больничные

С 1 апреля этого года в Украине планируют внедрить электронный больничный.

Об этом сказал заместитель министра социальной политики Олег Коваль на пресс-конференции в Укринформе.

«Минсоцполитики совместно с Министерством здравоохранения планирует запускать с 1 апреля электронные больничные», — сказал Коваль.

По его словам, процесс выдачи электронного больничного будет автоматизирован.

По утверждению чиновника, каждый врач, который выдаёт больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Далее информация через реестр в Пенсионном Фонде автоматически будет передаваться в Фонд социального страхования, и там сразу будут знать, что человек заболел и ему положена компенсация, поскольку он является плательщиком единого социального взноса.

«Планируется, что больничный, который будет открывать врач, будет иметь фиксированный срок. Сейчас в стране работают протоколы. Каждая болезнь в среднем имеет соответствующее количество дней для лечения. Например, определённой болезнью человек болеет 6 дней. Больничный сразу открывается на 6 дней. Он открывается закрытым. Если человек поправил своё здоровье, он может не идти к врачу, чтобы закрыть больничный, а просто выходит на работу. Если же человек требует ещё лечения, он обращается снова к врачу и в день закрытия предыдущего больничного открывается новый», — рассказал Коваль.

Он также отметил, что в случае, когда человек выходит на работу раньше, — до дня закрытия больничного, «этот механизм также отработан и будет прописан в отдельном приказе Минздрава, который до конца этой недели будет полностью доработан».

«Это позволит нам полностью отслеживать все моменты, связанные с выдачей фиктивных больничных. Мы знаем о фактах полностью поддельных больничных, когда один врач за день выдаёт по 100 больничных, мы знаем, где на предприятии нет падения производства, но 90% работников находятся на больничных», — сообщил замминистра.

Он также отметил, что информацию о больничных своих работников работодатели будут получать из соответствующих электронных систем.

По его подсчётам, введение электронных больничных по временной потере трудоспособности позволит сэкономить в год до 5 миллиардов гривен.

При этом, подчеркнул Коваль, все больничные в бумажной форме, открытые до 1 апреля 2020 года, будут приниматься на возмещение.