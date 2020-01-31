Одесский клуб «Альфа спорт» приглашает на своё открытие

В субботу, 1 февраля, в Одессе открывается клуб «Альфа спорт».

Презентация нового спортивного клуба состоится по адресу: улица Инглези, 8в.

Создание клуба «Альфа спорт» — очень важный и нужный проект, нацеленный на поддержание взрослого и детского спорта, физическую подготовку и оздоровление населения.

В новом борцовском зале клуба можно будет опробовать новенький борцовский ковёр, на котором будут проводиться тренировки по спортивному и боевому самбо, дзюдо и другим боевым видам спорта.

В честь открытия клуба пройдут соревнования по самбо среди детей. Организатор турнира — клуб «Бастион».

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 50 детей.

Соревнования будут проходить в 3-х возрастных категориях от 6 до 12 лет. Победители получат медали и грамоты, а участники – юные борцы, которые делают свои первые шаги в спорте, получат поощрительные подарки.

Обучать спортивным видам боевого искусства в новом клубе будут опытные тренеры.

Пасечник Николай Антонович, заслуженный мастер спорта СССР по самбо;

Аганезов Сергей Суренович, заслуженный тренер Украины по самбо;

Романчук Сергей Анатольевич — мастер спорта СССР по спортивному самбо, тренер-педагог.

Соревнования обещают быть эмоциональными и захватывающими.

Начало в 12 часов.