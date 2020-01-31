В Одессе ощутили толчки румынского землетрясения

В восточной Румынии на границе с Украиной и Молдовой произошло землетрясение магнитудой 5,2, которое распространилось на территорию Одесской области.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Novinite.

«Землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера было зарегистрировано в восточной Румынии, в регионе Вранча», — говорится в сообщении.

Землетрясение было зарегистрировано в 03:26 по местному времени с эпицентром на глубине 140 километров.

Информации о жертвах или материальном ущербе не поступало.

Отмечается, что землетрясение ощущалось по всей Румынии, Молдавии, Украине и в некоторых частях северо-восточной Болгарии — Русе, Шумен, Велико Тырново.

«По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января, в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий», — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В связи с землетрясением обращений от граждан области в ГСЧС не поступало, — отмечают в ведомстве.