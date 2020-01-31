В Одесской области простились с погибшим в зоне ООС

В городе Килия Одесской области простились с Евгением Щуренко – механиком-водителем, погибшим в зоне боевых действий на Донбассе.

Как сообщает Православная Одесса, церемония прощания состоялась в Свято-Николаевском храме, где в последний путь погибшего пришли проводить родные, друзья и военные из разных городов Украины.

После прощания в церкви гроб с телом защитника Украины пронесли по главной улице города в сопровождении духового оркестра. На кладбище прозвучали ритуальный салют.

Евгений Щуренко погиб за день до своего 42-го дня рождения, 26 января, от осколочного ранения в голову в районе Красногоровки под Донецком. Боец проходил службу по контракту в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

День похорон по решению Килийского городского совета был объявлен днём траура по всей Килийской объединенной территориальной громаде. Во всех храмах громады проведён молебен об упокоении.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о путях разрешения конфликта на Донбассе, сказал: «Пять лет ждать, стрелять и терять украинцев мы точно не собираемся».

Фото: Православная Одесса, Сегодня