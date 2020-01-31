Согласится ли Азербайджан взять в концессию Одесский морпорт

Одесский порт посетила азербайджанская делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым.

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

Отмечается, что посещение Одесского порта делегацией Республики Азербайджан состоялось в рамках программы Двенадцатого заседания азербайджано-украинской межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству, которое проходит сегодня, 31 января, в Киеве.

«В состав делегации входили представители ряда государственных компаний и бизнес-структур РА. Украинскую сторону на встрече представляли первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, первые лица и руководители департаментов ГП «Администрация морских портов Украины» (ГП «АМПУ»)», — говорится в сообщении.

Во время встречи начальник администрации порта Руслан Сахаутдинов ознакомил гостей с производственной инфраструктурой морпорта, возможностями перевалки дополнительных объёмов грузопотока сухих и наливных грузов, с пассажирским терминалом порта, который Министерством инфраструктуры и ГП «АМПУ» в качестве одного из потенциальных объектов для передачи в управление инвесторам на условиях концессии.

Как рассказал гостям руководитель порта Руслан Сахаутдинов, «мы чувствуем реальную заинтересованность государства в модернизации главного круизного терминала Черноморского региона, выведению его на один уровень с самыми современными пассажирскими портами Европы».

Господин Пярвиз ​​Шахбазов и другие члены азербайджанской делегации посетили ряд объектов пассажирского терминала порта, в частности, отель «Одесса», услышав историю появления пятизвёздочного отеля на Новом молу ОМТП в 2001 году и обстоятельствах его закрытия в 2011-м, данные о юридическом статусе отеля, текущем техническом состоянии сооружения и примерного размера инвестиций, необходимых для восстановления работы отеля.

Как сообщала Одесса News, пассажирский комплекс Одесского порта, включая здание гостиницы «Одесса», планируется к передаче в концессию.

Фото: Администрация Одесского морского порта