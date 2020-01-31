Одесская судоверфь продлила жизнь научно-исследовательскому судну

Судоверфь Одесского морского торгового порта «Украина» завершила доковый ремонт научно-исследовательского судна «Искатель».

18 декабря прошлого года его завели в док №2, а 30 января спустили на воду, сообщает «Думская».

«План работ предусматривал двадцатидневный ремонт, но объективные причины заставили задержать «Искатель» в доке намного дольше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтники выполнили полный комплекс доковых операций: очистку и покраску подводной части корпуса, ремонт донно-забортной арматуры, винто-рулевой группы.

Кстати. Судно было построено осенью 1977 года на Хабаровском судостроительном заводе имени Кирова, затем его перегнали в Японию для дооборудования на верфи Shimonoseki Shipyard & Engine Works.

«Искатель» предназначен для проведения сейсмических и магнитометрических исследований недр морского дна, поиска месторождений нефти и природного газа на морском шельфе. Также с борта судна производятся гидролокационные, гидрологические, геохимические и другие виды геофизических и геологических исследований.

Низкий уровень шума двигателей обеспечивает высокое качество сейсмического материала и его геологическую информативность. В 2016 году «Искатель» обнаружил на шельфе Чёрного моря месторождение природного газа, запасы которого оцениваются в 40 миллиардов кубометров.

Пунктом приписки судна изначально был тихоокеанский порт Корсаков, но в конце 1980-х годов его передислоцировали в Чёрное море. С 2004 года оператором судна стало Черноморское государственное региональное геологическое предприятие, порт приписки Белгород-Днестровский.

Длина 55 метров, ширина 9,50, осадка четыре метра, водоизмещение 1140 тонн. Судно имеет неограниченный район плавания, в том числе в условиях битого льда. Автономность 33 суток впоследствии была ограничена до 20 суток.