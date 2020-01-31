Зеленский пригласил бизнес США на конкурс по разработке шельфа Чёрного моря

Президент Украины Владимир Зеленский призвал большой американский бизнес инвестировать в проекты по развитию инфраструктуры и добычи нефти и газа в Украине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Госсекретарём США Майком Помпео, сообщается на официальном сайте Главы государства.

«Мы приглашаем большой американский бизнес для развития инфраструктуры Украины и участия в проектах строительства наших мостов и дорог, а также в проектах по добыче украинского газа и нефти», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что «ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа».

«Я уверен, что 2020-й станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США», – подчеркнул Президент.

Как сообщала Одесса News, судоверфь Одесского морского торгового порта «Украина» завершила доковый ремонт научно-исследовательского судна «Искатель». которое в 2016 году обнаружило на шельфе Чёрного моря месторождение природного газа, запасы которого оцениваются в 40 миллиардов кубометров.

Фото: Пресс-служба Президента Украины