Райвис Вецкаганс уже не возглавляет АМПУ

Наблюдательный совет ГП «Администрация морских портов Украины» удовлетворил заявление об увольнении и.о. главы предприятия Райвиса Вецкаганса и возложил исполнение этих обязанностей на Александра Голодницкого.

Об этом сообщается на сайте АМПУ.

«30 января 2020 года наблюдательный совет ГП «Администрация морских портов Украины» удовлетворил заявление и.о. главы предприятия Райвиса Вецкаганса относительно освобождения его от исполнения обязанностей председателя», — говорится в сообщении.

С 31 января 2020 года исполнение обязанностей председателя АМПУ возложено на Александра Голодницкого, который до этого работал начальником филиала «Дельта-лоцман» ГП «АМПУ», с учётом согласования его кандидатуры согласно распоряжению Кабмина №47-р от 24 января 2020 года.

Отмечается, что Александр Голодницкий работает на руководящих должностях в транспортной отрасли Украины с 2001 года. Он занимал должности заместителя директора по финансово-экономической работе ГП «Дельта-лоцман», заместителя директора Государственного департамента морского и речного транспорта Украины, директора ГП «Дельта-лоцман» (в 2005-2006 годах и 2008-2013 годах). С июня 2013 года он работает первым заместителем председателя ГП «АМПУ», а с июня 2014 года — начальником филиала «Дельта-лоцман» ГП «АМПУ».

Как сообщала Одесса News, начиная с 2017 года руководство Администрацией морских портов Украины осуществлял исполняющий обязанности председателя Райвис Вецкаганс.

В ноябре 2019 года Министерство инфраструктуры обнародовало законопроект «О корпоратизации Администрации морских портов Украины». Согласно документу, предполагается преобразование государственного предприятия АМПУ в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству. 23 января 2020 года наблюдательный совет АМПУ объявил открытый конкурс на должность главы предприятия. Приём документов для участия в конкурсе продолжается до 7 февраля 2020 года.

В эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» в январе 2020 года Вецкаганс заявил о том, что он не собирается принимать участие в объявленном Министерством инфраструктуры конкурсе на должность главы АМПУ.

«К сожалению, пока нет предпосылок и условий, которые позволят реализовать те профессиональные задачи, которые я вижу для себя на этой должности, чтобы перестроить украинскую портовую отрасль по лучшим европейским моделям, для чего меня, собственно и приглашали. Все три года я периодически сталкивался с тем, как прекрасные заявления и инициативы на высоком государственном уровне о необходимости долгосрочного развития инфраструктуры разбивались о задачу правительств наполнять бюджет страны здесь и сейчас», — заявил в интервью Вецкаганс.

Фото: АМПУ, Думская