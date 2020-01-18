Вецкаганс: На конкурс главы АМПУ я подаваться не буду

Исполняющий обязанности Председателя ГП «Администрация морских портов Украины» Райвис Вецкаганс заявил о том, что он не собирается принимать участие в объявленном недавно Министерством инфраструктуры конкурсе на должность главы АМПУ.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Могу сказать, что временный статус накладывает существенные ограничения на работу руководителя любой компании. В первую очередь, это сказывается на эффективности управления предприятием, на производственную дисциплину. Проекты в портовой отрасли долгосрочные, если ты пытаешься перевести их из колеи постсоветской рутины на нормальные европейские рельсы с понятными требованиями по срокам и эффективности, у многих возникает мысль, что это всё временно, нужно немного подождать — назначат другого и можно будет продолжать ничего не делать по-старому. Эпоха исполняющих обязанности должна, наконец, закончиться — здесь я полностью согласен с министром.

Но на конкурс я подаваться не буду. К сожалению, пока нет предпосылок и условий, которые позволят реализовать те профессиональные задачи, которые я вижу для себя на этой должности, чтобы перестроить украинскую портовую отрасль по лучшим европейским моделям, для чего меня, собственно и приглашали. Все три года я периодически сталкивался с тем, как прекрасные заявления и инициативы на высоком государственном уровне о необходимости долгосрочного развития инфраструктуры разбивались о задачу правительств наполнять бюджет страны здесь и сейчас», — заявил Вецкаганс.



Далее руководитель АМПУ дал оценку своей работы, деятельности АМПУ, портовиков.

«Для отрасли это был рекордный год. Действующие морские порты, за исключением оставшихся на территории Крыма, установили исторический рекорд по перевалке — 160 млн тонн. Более чем десятилетний максимум превысила перевалка контейнеров — порты обработали 1 млн TEU», — похвалился Вецкаганс.

Он отметил, что ему приятны результаты, который дал системный подход АМПУ к развитию портов.

«В 2019 году в Южном начал работать один из самых мощных и современных зерновых терминалов в Украине — «Нептун». В области создано более 500 новых рабочих мест. Для того, чтобы этот проект состоялся, АМПУ ещё в 2018 году завершило крупный проект по дноуглубления — создали глубины и акваторию там, где их практически не было, вложив более 1 млрд грн. Кроме этого, подходной канал порта уже доведен до глубины 20 м, без этого говорить о дальнейшем развитии акватории в глубине порта не имело бы смысла. Теперь эти проекты могут быть реализованы», — сказал руководитель АМПУ.

Глава АМПУ объяснил причины отсутствия финансового плана на 2019 год и как это повлияло на работу отрасли.

«Утверждение финплана-2019 в декабре этого же года — это, конечно же, ненормально. Почему так получилось? Здесь есть целый ряд факторов: изменение ставки дивидендов с 50% до 90%, в третий раз за последние три года; переход АМПУ на международные стандарты финансовой отчётности и, как следствие, изменение подходов к финучёту и планированию. Первый проект финплана был готов вовремя — в конце 2018 года, но затем нам пришлось более 10 раз вносить в него коррективы. Свою роль сыграли и попытки бизнеса протолкнуть интересующие их проекты в ущерб тому, что АМПУ планировало сначала сделать в 2019 году. И, конечно же, предвыборная гонка и изменение состава правительства сыграли свою роль. Фактически, и без того сложный путь согласования пришлось проходить снова.

Процесс утверждения финплана госпредприятий в Украине невероятно забюрократизированный и поэтому неэффективен. Министерства преследуют порой противоположные цели. Одно — увеличить финансирование инвестиционных проектов, другое — максимизировать поступления в бюджет. Я считаю, что в будущем полномочия по утверждению финплана предприятия должны перейти в наблюдательный совет. Это сделает процесс принятия документа более прогнозируемым и направленным на задачи предприятия по развитию отрасли. Только тогда АМПУ сможет нормально планировать реализацию проектов совместно с инвесторами, гарантировать своевременные оплаты подрядчикам и не растягивать проекты на годы», — высказал своё мнение руководитель АМПУ.



Вецкаганс озвучил и свои мысли в отношении коррупции при реализации дноуглубительных проектов.

«Мой подход к тендерам простой и прозрачный, и он тоже привнесённый из моей европейской практики — максимум информации о будущих проектах всем участникам дноуглубительного рынка как в Украине, так и за её пределами. После этого — открытый конкурс, в Украине — на площадке ProZorro. В тендерах АМПУ на капитальное дноуглубления в портах «Южный» и «Черноморск» участвовало большинство ведущих мировых дноуглубительных компаний. В результате победителем стала китайская государственная China Harbor Engineering Company Ltd (CHEC) — вторая по величине дноуглубительная компания в мире. А экономия на тендерах по проектам в двух портах составила более 500 млн грн.

Если вы думаете, что зарубежные компании только и мечтают работать в Украине, то нет. Для выполнения контракта компании-победителю нужно перегнать в Чёрное море специальную технику, а в этих широтах объём работы очень мизерный по сравнению с другими морями и если не планировать и дальше здесь работать, то это просто невыгодно. Кроме того, условия заключения контрактов в Украине очень далеки от мировых практик — они слишком забюрократизированы и вызывают недоумение у подрядчиков, которые привыкли работать в ведущих портах Европы. Это вам подтвердит представитель любой из ведущих дноуглубительных компаний мира. Мы с ними это не раз обсуждали», -признался глава АМПУ.

В отношении обысков, которые проводились в конце 2019 года в офисах АМПУ, связанных с дноуглублением в портах «Южный» и «Черноморск», Вецкаганс сказал, что злоупотреблений найдено не было и даже «китайская компания недавно выразила своё удивление по поводу обвинений в злоупотреблениях в рамках проектов в «Южном» и «Черноморском».

Вецкаганс признал, что АМПУ не удаётся прекратить коррупцию экологов в портах. Однако, по его мнению, «коррупцию экологов могут прекратить только правоохранительные органы. Причём самого высокого уровня. Мы же, со своей стороны, сделали все необходимое, чтобы установить на государственном уровне чёткие рамки, которые, с одной стороны, защищают судовладельцев от необоснованных штрафов, с другой — обеспечивают наказание для тех, кто действительно загрязняет акватории портов… Теперь важно добиться, чтобы все придерживались этих правил, которых раньше просто не существовало».

Однако глава АМПУ считает, что не корабли, а города являются главными загрязнителями в портах.

«Канализационные коллекторы и сточные воды сливают свои отходы в акватории — это огромная проблема, за которую ответственна, в первую очередь, власть. За последний год есть прогресс в поиске решений с властью Николаева и Одессы. Однако, это только начало».



Рассказывая о своих личных перспективах и планах после ухода с должности и.о. главы АМПУ, Вецкаганс сказал, что «несмотря на все сложности, Украину я очень люблю. Это интересная, очень перспективная и удивительно динамичная страна. Я убеждён, что портовая отрасль и логистика в целом здесь будут активно развиваться, несмотря на сохраняющиеся проблемы с управлением в госсекторе. Инвесторы, владельцы грузов, банки будут драйверами этого процесса.

Основным трендом ближайших лет, на мой взгляд, станет дальнейшая интеграция между транспортной сетью Украины и ЕС. И тут мой опыт работы в условиях обоих рынков и бизнес-моделей будет очень полезен. Поэтому я остаюсь работать в Украине. Скорее всего, это будет частный сектор».