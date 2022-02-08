Одесские порты получили средства для локализации аварийных загрязнений в море

Порты Одесской области получили специализированное оборудование для локализации аварийного загрязнения на внешних частях акваторий.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Администрации морских портов Украины.

«Южным филиалом ГП «АМПУ» осуществлена ​​закупка специализированного оборудования, морских (тяжёлых) боновых заграждений для локализации аварийных загрязнений в открытом море. Проведение закупки указанного природоохранного оборудования обеспечивает возможность проведения эффективного реагирования на случаи загрязнения на внешних акваториях морских портов.

Отмечается, что подобные заграждения имеют габаритные и технические характеристики, которые больше, чем у обычных портовых боновых заграждений: надводная часть 470 мм, подводная часть 700 мм и прочность на разрыв 20 000 Н/5 см. Поэтому они могут использоваться в более суровых погодных условиях, даже в зимний период. В общей сложности, филиалом приобретено 800 м бонового заграждения, что позволит локализовать пятно нефтепродуктов или другого загрязняющего вещества на площади 40 тыс.кв.м или обеспечить локализацию аварийного судна длиной до 300 м.

Сейчас Южным филиалом рассматривается вопрос проведения тренировок по локализации и ликвидации условного разлива загрязняющих веществ в открытом море, в пределах акватории порта. Целью обучения является определение сил и средств, необходимых для доставки и развертывания тяжёлых боновых заграждений, навыков применения специализированного оборудования в критических условиях, персоналом администраций морских портов, расположенных в Черноморском регионе и других учреждений, организаций, предприятий, которые могут быть привлечены к локализации и ликвидации загрязнения.

Как сообщала Одесса News, во время аварии в 2019 году танкера «Делфи» в Одессе, специалисты Госэкоинспеции установили превышение в 157 раз содержания нефтепродуктов в эпицентре события.

Фото: Facebook/АМПУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod