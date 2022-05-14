Россия вывела все подводки ЧФ РФ из Севастополя

Россия вывела в море все действующие подводные лодки Черноморского флота РФ из Южной бухты в оккупированном Севастополе, где они ранее стояли.

Об этом сообщило 12 мая издание «Крым.Реалии», ссылаясь на своего корреспондента.

В составе Черноморского флота России шесть подводных лодок проекта «Варшавянка»: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино».

Каждая из них, как отмечает издание, вооружена четырьмя крылатыми ракетами «Калибр», которыми Россия в том числе наносит удары по Украине. Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» (по кодификации НАТО – Improved Kilo) – тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Дальность хода в подводном положении: 400 миль на трёх узлах, в режиме РДП на скорости 7 узлов – 7500 миль. Автономность составляет 45 суток. Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров.

О причинах вывода в море подлодок не сообщается.

Отмечается, что ещё одна подводная лодка в составе Черноморского флота РФ – Б-871 «Алроса» (проект «Палтус») была на ремонте в Севастополе. 12 мая судоремонтное предприятие объявило, что ремонт завершён и «Алроса» после ходовых испытаний тоже вернётся в строй.

В Оперативном командовании «Юг» 13 мая заявили о том, что в Чёрном море на российских кораблях и подлодках остаётся более 30 крылатых ракет типа «Калибр», тем самым сохраняется угроза вражеских ударов по всей территории Украины.

«Корабельная группировка в Чёрном море составляет 4 корабля и 2 подлодки, которые несут более 30 крылатых ракет типа «Калибр». Так что угроза ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины остаётся актуальной», — отметили в командовании.

Как сообщала Одесса News, российские войска пытаются усилить свои позиции на острове Змеиный и перекинули туда свои комплексы противовоздушной обороны «Панцирь» и «Тор-М2».

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