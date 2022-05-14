Статус «беженец» и «временная защита» — две большие разницы

Украинцы, вынужденные бежать от войны за границу, должны понимать разницу между статусами «беженец» и «временная защита», и кто именно их может получить.

Разъяснение обнародовано на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Главная разница – в том, что статус беженца – это индивидуальное, гарантированное международными конвенциями право. В то время как право на временную защиту коллективное, не предусматривает обращение с индивидуальными заявлениями и прохождение административной процедуры её рассмотрения. Регулируют понятие «временный статус» и «беженец» ещё и разные международные документы», – говорится в сообщении.

Так, главный документ, регулирующий вопрос предоставления временной защиты, – Директива ЕС 2001/55/ЕС о временной защите, принятая в ЕС ещё 20 июля 2001 г. Однако впервые она активирована решением Совета ЕС 2022/382 от 4 марта 2022 года именно для украинцев. А вопросы беженства регулируют Женевская конвенция о статусе беженцев 1951 г., Нью-Йоркский протокол 1967 г. и Дублинская конвенция 1990 г.

Временную защиту получают при пересечении границы государства-члена ЕС. Государственные органы соответствующей страны должны уведомить лицо о его праве на получение временной защиты, процесс приобретения которой достаточно быстрый и максимально упрощённый.

Что касается статуса беженца, то здесь каждое государство самостоятельно устанавливает на законодательном уровне административную процедуру его получения и систему органов, ответственных за решение о предоставлении этого статуса.

В пределах временной защиты лицо получает: право на проживание в государстве, в котором оно обратилось за временной защитой; доступ к труду, который можно получить сразу с момента обращения за получением защиты; доступ к жилью; медицинскую помощь; социальную помощь; доступ к образованию детям и подросткам.

В пределах статуса беженца человек получает: жильё (как правило, это спальное место в центре для беженцев); бесплатное питание; медицинскую помощь (ограниченную); бесплатный проезд в общественном транспорте.

В этом случае статусы беженца и временной защиты предполагают достаточно похожий круг прав. Но разница в том, что не все права становятся доступными лицу, пересёкшему границу с момента обращения с заявлением о получении статуса беженца.

Согласно международным документам, срок временной защиты составляет один год (до 4 марта 2023 г.) и дважды может автоматически продлеваться на шесть месяцев, если не исчезнут причины предоставления такой защиты, но максимум до 1 года (до 4 марта 2024 г.). В то время как статус беженца гарантирует право бессрочного проживания на территории соответствующего государства, а срок, на который выдаётся удостоверение беженца, отличается в зависимости от страны.

Кстати. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 11 мая 2022 года территорию Украины покинули 6 029 705 человек. Большинство уехали в Польшу – более 3,2 млн человек. В Румынию выехали почти 900 тыс. человек, в Россию – более 785 тыс., в Венгрию – 583 тыс., в Молдову – более 459 тыс., в Словакию – почти 410 тыс. и в Беларусь – более 27 тыс. человек.

В то же время 1 626 500 украинцев с 28 февраля вернулись из-за границы на Родину.

Как собщала Одесса News, в Одессе функционирует Городской гуманитарный волонтёрский центр помощи беженцам, ежедневно предоставляющий помощь сотням нуждающихся.

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