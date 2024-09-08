В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Шевченко, светлая память

25 августа 2024 года во время выполнения боевого задания в районе н.п. Журавка Покровского района Донецкой области принял свое последнее сражение житель села Маразлиевка Белгород-Днестровского района 40-летний солдат Александр Шевченко.
Об этом сообщила Белгород-Днестровская райгосадминистрация.
«Защищая нашу Родину от российских оккупантов, проявляя стойкость и мужество в этой безжалостной борьбе, Александр Шевченко до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу, до последнего вздоха отстаивал территориальную целостность, неприкосновенность и независимость Украины», — говорится в некрологе.
Одесса News сообщала, что 18 августа 2024 года война унесла жизнь уроженца г. Килия Одесской области Владимира Негоицы.
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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook
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