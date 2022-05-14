Хорватия вводит в обращение евро

Хорватский парламент принял в пятницу закон, открывающий путь к введению в обращение с 1 января 2023 года евро вместо куны.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.
Хорватия, вступившая в Европейский Союз в 2013 году, пользовалась национальной валютой.
Правые партии в парламенте выступали против введения евро, заявив, что это приведёт к росту нищеты.
Обе валюты будут использоваться параллельно в течение нескольких месяцев.
Кстати. В настоящее время евро пользуются 19 из 27 членов Европейского союза. Страны Европейского союза, не использующие евро: Болгария, Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия, Швеция.
Как сообщала Одесса News, переход на евро Хорватии — первое расширение еврозоны с 2015 года, когда в неё вступила Литва.
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