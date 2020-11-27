Обменка.Харьков: для валюты «чёрная» пятница — всегда

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Если занимаетесь бизнесом и покупаете валюту, или ежемесячно откладываете деньги в твёрдой валюте, то Вам, без всяких сомнений, сюда — Обменка Харьков.

Только здесь — уникальный набор услуг для каждого клиента:

Лучшие оптовые курсы в городе при сумме сделки от 500$;

Круглосуточный обмен 24/7;

Возможность забронировать курс на 1 час, через сайт и по телефону;

Регулярные публикации Горячих предложений по мегакрутому курсу в Telegram-канале;

Доставка крупных сумм в удобном месте и в удобное время;

Выдача денег в другом городе (при необходимости);

Обмен в отдельной, закрытой кабинке без лишних формальностей и бюрократии;

Call-центр поддержки клиентов по всей Украине.

Обменка Харьков — ведущий оптово-розничный оператор в Украине по валютам:

евро

злотый

рубль

франк

фунт.

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повреждённые водой;

повреждённые плесенью;

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