Обменка.Харьков: для валюты «чёрная» пятница — всегда

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Если занимаетесь бизнесом и покупаете валюту, или ежемесячно откладываете деньги в твёрдой валюте, то Вам, без всяких сомнений, сюда — Обменка Харьков.
Только здесь — уникальный набор услуг для каждого клиента:
- Лучшие оптовые курсы в городе при сумме сделки от 500$;
- Круглосуточный обмен 24/7;
- Возможность забронировать курс на 1 час, через сайт и по телефону;
- Регулярные публикации Горячих предложений по мегакрутому курсу в Telegram-канале;
- Доставка крупных сумм в удобном месте и в удобное время;
- Выдача денег в другом городе (при необходимости);
- Обмен в отдельной, закрытой кабинке без лишних формальностей и бюрократии;
- Call-центр поддержки клиентов по всей Украине.
Обменка Харьков — ведущий оптово-розничный оператор в Украине по валютам:
- евро
- злотый
- рубль
- франк
- фунт.
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- повреждённые плесенью;
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- потерявшие части;
- потёртые;
- порезанные;
- поврежденные бытовым путём (бытовая химия, масло и т.д.).
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