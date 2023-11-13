Одесская прокуратура арестовала активы российского предприятия на 170 млн грн

По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры наложен судом арест на имущество подсанкционного предприятия, учредителем которого является российская компания, конечным бенефициарным собственником которой является министерство транспорта РФ.

По сообщению облпрокуратуры, под арест попали объект недвижимости, денежные средства, размещённые на банковских счетах, и автотранспорт. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 170 млн. гривен.

«В настоящее время прокуратура обеспечила передачу активов Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность предприятия исследуется на предмет причастности к финансированию подрывной деятельности против Украины, в частности, для создания и обеспечения функционирования ячеек разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.

Досудебное расследование проводило УСБУ в Одесской области.

Одесса News информировала, что в марте 2023 года АРМА продало арестованного российского аммиака на 1,32 миллиарда гривен, хранившегося на Одесском припортовом заводе.

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