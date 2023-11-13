Одесситы передали помощь воинам 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

Одесситы передали помощь защитникам 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что защитникам 80-й десантно-штурмовой бригады переданы бронированный микроавтобус и автомобиль высокой проходимости для медицинской эвакуации.

«По запросу военных авто полностью укомплектованы оптическими приборами, средствами связи, генератором и солнечной станцией, тёплой одеждой, аптечками, турникетами, кровоостанавливающими средствами и другим необходимым оборудованием», — говорится в сообщении.

Городские власти находятся в постоянном контакте с военными и оперативно оказывают необходимую помощь. «Также спасибо неравнодушным одесситам, которые присоединились к сборам и предоставили необходимое по запросу наших защитников», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что три полноприводных дизельных пикапа в ноябре 2023 года переданы инженерно-сапёрному подразделению «Хаджибей» одесским горсоветом.

Фото и видео: «Одесса»

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