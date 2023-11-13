Инспектор одесской водной полиции брал поборы за перевозку пассажиров по Днестру

На коррупционных действиях разоблачён инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности подразделений полиции на воде Управления авиации и полиции на воде Нацполиции Украины.

Он брал поборы за беспрепятственную перевозку пассажиров речным и водным транспортом с причалов на р. Днестр в с. Маяки, наладив систематический «заработок» на вымогательстве взяток от общественных формирований и частных предпринимателей, — сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Тариф» составлял 100 грн с каждого пассажира. В случае несогласия с таким предложением, инспектор угрожал, что «проблемы» в виде безосновательных остановок полицией баркаса и изъятия водительских прав будут возникать постоянно», — говорится в сообщении.

Коррупционера-правоохранителя задержали после получения им 135 тыс. гривен.

По ходатайству прокурора подозреваемый отстранён от занимаемой должности. К нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляется УСБУ в Одесской области.

Одесса News информировала, что НАБУ подозревает депутата Одесского областного совета Николая Деревянко в злоупотреблении служебным положением, выразившееся в организации заключения ряда договоров подряда с подконтрольной ему компанией на установление уличного освещения в обход тендерных процедур, что нанесло государству 6 млн гривен ущерба.

Фото: Одесская облпрокуратура

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