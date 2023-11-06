НАБУ подозревает одесского депутата в злоупотреблении служебным положением

НАБУ подозревает депутата Одесского областного совета Николая Деревянко в злоупотреблении служебным положением. Его действия нанесли государству 6 млн гривен ущерба.

По версии следствия, в 2020 году он организовал заключение ряда договоров подряда с подконтрольной ему компанией на установление уличного освещения в обход тендерных процедур. Участники сговора якобы искусственно разделили предмет закупки на части (отдельные улицы населённого пункта), каждая из которых по стоимости работ не превышала 1,5 млн. гривен, что позволило заказчику обойти процедуру электронной системы закупок. Впоследствии депутат организовывал подлог документов, в которые были включены ложные сведения о расходах.

Народного избранника уже полгода удерживают в СИЗО по подозрению в других махинациях — почти 300 га сельскохозяйственных земель Цебриковской общины на основании поддельных решений сессии областного совета было передано частникам.

Одесса News информировала, что правоохранителями сообщено о подозрении директору подрядной организации в Одесской области по факту завладения бюджетными средствами и инженеру технического надзора по факту служебной халатности при капремонте защитного сооружения гражданской обороны «Одесского областного коммунального предприятия «Издательство Черноморья».

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