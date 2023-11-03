В Одесской области в военное время наживаются на ремонте бомбоубежищ

Правоохранителями сообщено о подозрении директору подрядной организации в Одесской области по факту завладения бюджетными средствами и инженеру технического надзора за фактом служебной халатности.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, подрядчик завладел бюджетными средствами при капитальном ремонте защитного сооружения гражданской обороны «Одесского областного коммунального предприятия «Издательство Черноморья».

Отмечается, что руководитель предприятия-подрядчика завысил объём фактически выполненных работ и их стоимость, а инженер технадзора не осуществил надлежащий контроль за объёмом и стоимостью использованных строительных материалов, чем предоставил возможность подрядчику на 10% увеличить сумму потраченных средств на ремонт бомбоубежища.

В результате таких противоправных действий безосновательно перечислено по одному акту выполненных работ 160 тыс грн бюджетных средств.

В настоящее время идёт проверка ряда других актов, по результатам которых будет решён вопрос о наличии в уголовном производстве дополнительных убытков.

Одесса News информировала, что прокуратура предупредила безосновательные расходы на 33 млн грн из местного бюджета при закупке работ по ремонту Городской клинической инфекционной больницы.

Фото: Одесская облпрокуратура

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