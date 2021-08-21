Новый вид вымогательства в Одессе: Ты мне должен, плати

Прокуратура подозревает двух жителей Одессы в вымогательстве несуществующего долга в 5 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что двое приятелей, проживающих в Одессе и один из которых является гражданином соседнего государства, узнав, что 35-летний одессит хочет купить машину, придумали ему несуществующий денежный долг перед общей знакомой в размере 5 000 долларов США и начали угрожать физической расправой, если он не заплатит.

Потерпевший, естественно, пожелал встретиться с этой общей знакомой для подтверждения ею отсутствия долга, но вымогатели сказали, что та якобы видеться не хочет и попросила передать деньги им.

«В конце концов, потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, согласился на выполнение незаконных требований. Во время выполнения условий так называемой «сделки» сообщников задержали правоохранители», — говорится в сообщении.

Установлено, что один из задержанных является «криминальным авторитетом» и представителем «вора в законе» в Одессе и области и систематически вместе со своим сообщником занимался вымогательством средств у граждан и предпринимателей на территории Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.Для них Законом предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в июле в Одессе задержана организованная преступная группа, которая специализировалась на вымогательстве у мужчин за неразглашение сведений об их сексуальных предпочтениях.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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