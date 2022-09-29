Одесские прокуроры обвиняют бывшего правоохранителя Донецкой области в измене

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры установлено и заочно сообщено о подозрении бывшему сотруднику ГУ МВД Украины в Донецкой области по факту государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, эксмилиционер из Мариуполя, освободившийся из правоохранительных органов в 2014 году, добровольно перешёл на сторону врага и поступил на службу в военное подразделение РФ с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора на территорию Украины.

Приехав в Херсонскую область вместе с военными РФ, занял должность заместителя так называемого «коменданта» – начальника «гарнизона» российских оккупационных войск, дислоцировавшегося на территории пгт Лазурное Скадовского района. В подчинение так называемой «комендатуры» вошли населённые пункты Лазурное, Приморское, Круглоозёрка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника.

«Предатель склонял к сотрудничеству с оккупационными властями России представителей украинских государственных органов и органов местного самоуправления, которые находились на временно оккупированной территории Херсонской области. Совместно с другими представителями вооружённых сил, спецслужб, правоохранительных органов РФ пытал и запугивал людей, незаконно захватывал недвижимость и совершал другие преступления, связанные с нарушением законов и обычаев войны», — говорится в сообщении.

Так, в начале апреля подозреваемый вместе с военными государства-агрессора задержал главу одного из поселковых советов Скадовского района и местного предпринимателя для получения информации о проукраинских активистах, местных жителях, которые могут сотрудничать и предоставлять информацию сотрудникам СБУ, и дальнейшего склонения к сотрудничеству. Долгое время мужчин удерживали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и производили выстрелы над головой, имитируя казнь.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в порядке специального судебного разбирательства житель Одессы осуждён на 15 лет лишения свободы за создание террористической группы и организацию приобретения боевых припасов.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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