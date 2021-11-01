Три одесские соцработницы безбожно обирали своих подопечных

Трёх работниц управления соцзащиты населения и их сообщницу Белгород-Днестровская окружная прокуратура подозревает в хищении 5 млн грн государственных соцвыплат.

Подробности сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Под процессуальным руководством прокуроров Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщено о подозрении группе должностных лиц и их сообщнице по многочисленным фактам хищения бюджетных средств, предназначенных для оказания государственной социальной помощи населению», — говорится в сообщении.

Установлено, что три главных специалиста управления социальной защиты населения и здравоохранения Белгород-Днестровской госрайадминистрации и их сообщница наладили схему, по которой по поддельным документам завладели более 5 млн гривен, предназначенных для выплаты малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям, которые воспитываются в многодетных семьях.

Так, чиновницы вносили недостоверные сведения в соответствующие базы данных якобы о необходимости назначения и получения выплат социальной помощи отдельным жителям Белгород-Днестровского района, которые ранее состояли на учёте как получатели социальных пособий, без их ведома и при отсутствии законных на то оснований, а также оформляли банковские счета и платёжные карты, эмитированные на потребителей соцпомощи.

После назначения помощи и утверждения выплатных сведений на этих лиц для получения незаконно начисленных средств привлекали свою знакомую в процесс снятия наличных в банкоматах.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования задокументировано 15 эпизодов противоправной деятельности сообщниц.

Правоохранители проверяют причастность подозреваемых к совершению других эпизодов преступления.

Как сообщала Одесса News, 28 октября распоряжением Президента Украины Василий Самокиш назначен председателем Белгород-Днестровской районной госадминистрации.

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