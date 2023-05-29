Прокуроры добились ликвидации незаконной свалки в Пересыпском районе Одессы

При вмешательстве прокуроров Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы ликвидированы несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов на территории полей орошения (фильтрации) в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Прокуратурой установлено, что в результате неконтролируемого вывоза мусора образовались стихийные свалки твёрдых бытовых и строительных отходов.

«Учитывая, что несанкционированные свалки мусора загрязняют окружающую среду и негативно влияют на здоровье людей, поскольку они, в отличие от полигонов, специально не оборудованы, прокуратура обратилась в суд с исками в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа обязать Суворовскую районную администрацию Одесского горсовета ликвидировать указанные свалки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после удовлетворения исков судом, Суворовской райадминистрацией стихийные свалки ликвидированы, а земельные участки приведены в надлежащее состояние.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года во время визита одесской делегации в японский город-побратим Йокогаму мэр Одессы Геннадий Труханов побывал в технологической компании «JFE Engineering Corporation», где говорил о необходимости помощи в строительстве в Одессе мусороперерабатывающего завода.

Фото: Одесская облпрокуратура

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.