Одесскому «королю контрабанды» Альперину в суде стало плохо

На заседании суда, рассматривавшего избрание меры пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, стало плохо — ему вызвали карету скорой помощи.

Об этом пишет Укринформ.

Отмечается, что этому предшествовало затягивание начала заседания суда из-за занятости одного из адвокатов Альперина в другом процессе.

Прокурор Специализированной прокуратуры Роман Сымкив настаивал на проведении заседания, поскольку Альперин был задержан детективами НАБУ 27 ноября и в субботу, 30 ноября, заканчивается разрешённый трёхдневный срок его содержания под стражей без решения суда.

«Суббота — выходной день, поэтому если сегодня ему не изберут меру пресечения, мы будем вынуждены отпустить Альперина», — аргументировал прокурор.

В свою очередь, следственная судья Наталья Мовчан отложила рассмотрение дела на 12.40.

Позже адвокаты Альперина выразили ходатайство о продлении перерыва в связи с тем, что якобы их подзащитный чувствует себя плохо и требует осмотра врачей.

Судья объявила перерыв до 14.00. Альперину вызвали «скорую помощь».

Как сообщала Одесса News, САП намерена ходатайствовать в суде об избрании Альперину меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 288 млн грн.

Детективы НАБУ задержали Альперина 27 ноября в САП, куда он пришёл добровольно на допрос. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

В этом деле фигурируют ещё десять человек, задержанных 26 ноября. Среди них — семеро работников таможни.

Фото: Украинская правда