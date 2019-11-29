Одесскому «королю контрабанды» Альперину в суде стало плохо

На заседании суда, рассматривавшего избрание меры пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, стало плохо — ему вызвали карету скорой помощи.
Об этом пишет Укринформ.
Отмечается, что этому предшествовало затягивание начала заседания суда из-за занятости одного из адвокатов Альперина в другом процессе.
Прокурор Специализированной прокуратуры Роман Сымкив настаивал на проведении заседания, поскольку Альперин был задержан детективами НАБУ 27 ноября и в субботу, 30 ноября, заканчивается разрешённый трёхдневный срок его содержания под стражей без решения суда.
«Суббота — выходной день, поэтому если сегодня ему не изберут меру пресечения, мы будем вынуждены отпустить Альперина», — аргументировал прокурор.
В свою очередь, следственная судья Наталья Мовчан отложила рассмотрение дела на 12.40.
Позже адвокаты Альперина выразили ходатайство о продлении перерыва в связи с тем, что якобы их подзащитный чувствует себя плохо и требует осмотра врачей.
Судья объявила перерыв до 14.00. Альперину вызвали «скорую помощь».
Как сообщала Одесса News, САП намерена ходатайствовать в суде об избрании Альперину меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 288 млн грн.
Детективы НАБУ задержали Альперина 27 ноября в САП, куда он пришёл добровольно на допрос. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.
В этом деле фигурируют ещё десять человек, задержанных 26 ноября. Среди них — семеро работников таможни.
Фото: Украинская правда