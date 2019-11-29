Кому в Одессе 4 декабря отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Мореходный переулок 4 декабря у отдельных потребителей газа в Одессе будет отключено газоснабжение.
Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г.орода.
Газа в этот день не будет с 10:00 до 17:30 по следующим адресам:
|
№ п/п
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Адреса
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Название организации
|
1.
|ул. Мореходная, 17, 15, 11, 13, 19, 21,
|
население
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2.
|Мореходный переулок, 17-А, 21, 26, 13, 26, 26/2, 7, 1-А, 16, 12, 14, 5, 9, 13, 17, 2-А, 19, 2/2, 1/3, 23, 2, 3, 6, 4.
|
население
|
3.
|Морской переулок, 3, 5/2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2, 1/1, 5, 3, 4, 3/3, 18.
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население
|
4.
|2-й Морской переулок, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 3, 1-Б
|
население
|
5.
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Новобереговая, 1-Б
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