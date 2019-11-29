MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Кому в Одессе 4 декабря отключат газ

Кому в Одессе 4 декабря отключат газ

-отключение2-2.jpg

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Мореходный переулок 4 декабря у отдельных потребителей газа в Одессе будет отключено газоснабжение.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г.орода.

Газа в этот день не будет с 10:00 до 17:30  по следующим адресам:

№ п/п
Адреса
Название  организации
1.
 ул. Мореходная, 17, 15, 11, 13, 19, 21,
население
2.
 Мореходный переулок, 17-А, 21, 26, 13, 26, 26/2, 7, 1-А, 16, 12, 14, 5, 9, 13, 17, 2-А, 19, 2/2, 1/3, 23, 2, 3, 6, 4.
население
3.
 Морской переулок, 3, 5/2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2, 1/1, 5, 3, 4, 3/3, 18.
население
4.
 2-й Морской переулок, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 3, 1-Б
население
5.
Новобереговая, 1-Б
котельные

 

 

Просмотров: 68

Смотрите также...

scroll to top