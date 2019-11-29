Кому в Одессе 4 декабря отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Мореходный переулок 4 декабря у отдельных потребителей газа в Одессе будет отключено газоснабжение.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г.орода.

Газа в этот день не будет с 10:00 до 17:30 по следующим адресам: