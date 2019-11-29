Осенне-зимняя афиша выходных в Одессе: будет ярко, весело и сказочно

Традиционно, выходные дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами!

29 ноября в Украинском театре концерт львовянки Кристины Соловий. Ей удалось синтезировать в своих песнях традиционные мотивы с актуальным звучанием, получив на выходе невероятно мелодичную и душевную музыку. На концерте зрителей удивят фееричным световым шоу и видеорядом. Стоимость билетов — 250-850 грн.

29 ноября не по годам энергичный и харизматичный маэстро Тото Кутуньо выступит на сцене Оперного театра. В программе — романтическая атмосфера и любимые песни из 80-х. Стоимость билетов — 650-5500 грн.

29 ноября в Urban Music Hall выступят любимцы одесской публики, джазовые экспериментаторы Pokaz Trio. Они виртуозно синтезируют джаз, классическую и этническую музыку с электронными аранжировками. Стоимость билетов — 250-400 грн.

30 ноября в 17:00 в концерт-холле «Одесса» (Гагаринское плато, 5) состоится церемония награждения победителей ежегодной премии Odessa Wedding Awards — имиджевое масштабное событие для молодожёнов нашего города. На празднике среди свадебных пар, которые объединились в 2019 году, будут определены победители в 10-ти номинациях и разыграны главные призы: 2 свадебных путешествия all inclusive в Австрию (Вена, Баден) и Объединённые Арабские Эмираты (Дубай). Для гостей подготовлена шоу-программа с участием звёзд. Специальный гость вечера — Дмитрий Шуров (Pianoboy).

30 ноября в кинотеатре «Родина» ежегодный фестиваль «Ночь пожирателей рекламы». Фестиваль основал коллекционер видеорекламы Жан Мари Бурсико, который уже почти 40 лет отбирает лучшие рекламные ролики, снятые в разных странах мира. Особенность фестиваля в том, что ролики преподносятся не в качестве рекламы, а как произведения искусства. Зрителей ждёт новая программа под названием «Every Year is a Rebirth». Гости узнают, почему курица стала новым трендом в рекламе, чем занимается мебель из IKEA, когда вас нет дома, как приручить дракона и многое другое.

30 ноября в 18:30 одесситов приглашают на проекционное арт-шоу «Арт Сезоны в Лондонской/Londonskaya Art Seasons» (Приморский бульвар, 11). Музыку в живом исполнении будет сопровождать визуальный ряд: в пространстве Большого Зала «Лондонской» будут проецироваться панорамные виды Одессы и Лондона в разные века и времена года: весной, летом и осенью, зимой и снова весной. Выступают: струнный квартет » Гармонии Мира», Вероника Струк /рояль/, визуальное сопровождение vj SKH /Степан Сух/.

30 ноября в 19:00 в Одесской филармонии все главные хиты легендарной группы АРИЯ исполняет лучший рок-вокал Украины, участник проекта «Голос страны» Иван Ворон и tribute группа BEAST. На концерте прозвучат такие шедевры, как «Я свободен», «Потерянный рай», «Возьми моё сердце», «Осколок льда», «Герой Асфальта», «Ангельская Пыль» и многие другие мега-хиты группы АРИЯ. Стоимость билетов 180-550 гривен.

До 1 декабря в Музее западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) работает выставка «Сказки о крыльях» — некая исповедь о тайных и явных полётах во сне и наяву, раскрывающая внутренний мистический опыт, превращающийся в образы, символы и цветовые пятна.

1 декабря в Музкомедии выступление Государственного ансамбля песни и танца Грузии «Кутаиси» с новой программой, в которой — летающие танцоры, виртуозные певцы и музыканты, невероятное красивое мужское многоголосье. Стоимость билетов — 300-1000 грн.

До 8 декабря в коммуникативно-выставочном пространстве Дома Блещунова «Квартира №6» студенты Одесского художественного колледжа имени М. Б. Грекова покажут свои работы на выставке «Параллели». О выбранном названии и содержании проекта рассказала заведующая выставками Дома Блещунова Мария Апрятова: «Представьте себе железную дорогу. Один рельс — идеализированный академизм, а другой — социализированное современное искусство. Без двух рельсов поезд не едет. Но они пересекаются лишь на умозрительном горизонте иллюзии перспективы, а не в реальной жизни… Вот о чём эта выставка». Адрес: ул. Польская, 19.

До 20 декабря в Городской художественной галерее международная художественная выставка «Свет православия» к 175-летию Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Экспозиция собрана из картин художников из Украины, Румынии, Литвы, Германии, Беларуси, Польши и Молдовы — участников одноимённого пленэра «Свет православия». В дальнейшем работы авторов пополнят собрание музея «Христианская Одесса» к его 15-летию. На выставке также будут представлены картины из коллекции председателя Белгорода-Днестровского румынского национально-культурного общества Виталия Пеньковского. Адрес: ул. Успенская, 4Б, Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь.

До 15 января в Одесском художественном музее (ул. Софиевская, 5а) будет работать выставка под названием «Изменённый человек». Кураторы выставки Татьяна Токарчук и Юлия Кисина привезли для одесситов картины, рисунки, коллажи и скульптуры, объединившие в себе темы Холокоста и обезличенной телесности.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР