С 1 декабря в Украине пересчитают пенсии

В связи с изменением прожиточного минимума Пенсионный фонд Украины пересчитает пенсии с 1 декабря этого года.

Об этом говорится на странице ПФУ в Facebook.

«Пенсионный фонд Украины проведёт перерасчёт пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста», — говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующая норма предусмотрена законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год».

Так, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн до 1638 грн.

Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

В ПФУ отмечают, что перерасчёт осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Фонда.