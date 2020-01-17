Это не шутка: с 1 апреля увеличивается пенсионный возраст для женщин

В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, а с 1 апреля — 59 лет и 6 месяцев.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в Facebook.

«Пенсионный возраст для женщин на сегодняшний день определяется в зависимости от даты рождения. В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля — 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет», — говорится в сообщении.

Например, объясняют в ПФУ, в этом году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года до 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев, а женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году.

«Начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет.