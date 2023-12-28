Если Запад не поможет, пенсионеры останутся в 2024 году без индексации

Правительство Украины не сможет провести очередную индексацию пенсионных выплат без продолжения международной финансовой помощи.

Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила 28 декабря в эфире национального телемарафона, который транслирует «1+1».

По её словам, на плановых выплатах возможные задержки иностранных средств не отразятся: львиная доля Пенсионного фонда формируется за счёт внутренних пенсионных поступлений, которые обеспечиваются украинскими плательщиками, в том числе – армией, которая постоянно платит налоги.

«Возможно, не удастся, если правда будут такие риски, говорить об индексации. Но базовая пенсия, она будет выплачена, и на это средства из внутренних ресурсов мы найдём», – сказала Жолнович.

В то же время министр подтвердила, что значительная часть социальных платежей, в том числе пособия переселенцам и малообеспеченным, формируется за счёт международной помощи.

«Но сейчас Министерство социальной политики, в конце года буквально, заключило соглашение с Всемирным банком почти на $2 млрд, и эти средства на первые месяцы покроют нам именно базовые социальные расходы. Так что я уверена, что люди не останутся без необходимых средств», – сообщила Жолнович.

Она также отметила, что Минсоцполитики планирует расширять взаимодействие с международными агентствами, такими как UNICEF, которые занимаются финансовой социальной поддержкой.

Для справки. 5 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что за 11 месяцев 2023 года Украина получила $37,4 млрд внешнего финансирования, из них в ноябре – примерно $2 млрд. Финансовую помощь Украине предоставляют как объединения государств, так и отдельные страны.

Шмыгаль, называя приоритеты госбюджета Украины на 2024 год, говорил, что для его финансирования рассчитывает на получение поддержки от партнёров, в частности $5,4 млрд – от Международного валютного фонда, €18 млрд финпомощи – от ЕС, более $10 млрд – от США, а также на дополнительную бюджетную поддержку от Японии, Великобритании, Норвегии, Бельгии, Швеции, Португалии и других союзников.

23 декабря глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев заявил, что Украина продолжает получать поддержку от партнеров, поэтому финансовой катастрофы в январе 2024 года не будет.

27 декабря первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила Financial Times, что без финансовой помощи от Европейского союза и США в ближайшее время украинцам будут задерживать зарплаты и пенсии. По её словам, отсутствие обещанной финансовой помощи в начале 2024 года приведёт к тому, что украинская экономика окажется в режиме «выживание», поэтому поддержка партнёров «нужна срочно».

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года Украина получила 150 млн. евро финансовой помощи на безвозвратной основе от Европейского Союза, а Всемирный банк 14 декабря объявил о выделении $1,34 млрд дополнительной финансовой помощи Украине для обеспечения критически важных государственных услуг на национальном и региональном уровнях в стране.

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