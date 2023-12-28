Илон Маск остаётся самым богатым человеком в мире

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск по итогам года остаётся самым богатым человеком в мире.

Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров, опубликованный агентством Bloomberg, сообщает Укринформ.

Согласно данным рейтинга, состояние Маска на сегодня составляет 238 миллиардов долларов. С начала года они выросли на 101 млрд долларов.

Второе место в списке занимает французский бизнесмен Бернар Арно, имеющий контрольный пакет в компании LVMH, со 179 млрд дол.

На третьем месте рейтинга — основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 178 млрд дол.

В первую десятку самых богатых людей мира также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (140 млрд долларов), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($130 млрд), основатель Meta Марк Цукерберг ($129 млрд), соучредители компаний Google Alphabet Ларри Пейдж ($127 млрд) и Сергей Брин ($120 млрд, 9 место в рейтинге), основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($124 млрд), американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет ($120 млрд).

Единственным украинцем в списке является Ринат Ахметов, он занимает 471 место с состоянием 5,77 млрд дол. С начала года они увеличились на 437 миллионов долларов.

Одесса News информировала, что француз Бернар Арно был самым богатым человеком мира по итога 2022 года.

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