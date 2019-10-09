Одесская теннисистка Ястремская впервые стала 23-й «ракеткой» мира

Одесситка Даяна Ястремская на три позиции улучшила своё положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и впервые стала 23-й «ракеткой» мира.

Другая одесситка — Элина Свитолина — опустилась на одну строчку и занимает 4-е место. Первую «ракетку» Украины обошла японка Наоми Осака, выигравшая турнир WTA серии Premier Mandatory в Пекине (Китай), сообщает XSport.

Третья представительница Одессы в первой сотне мирового рейтинга Екатерина Козлова поднялась на 83-ю строчку (+2).

На вершине рейтинга WTA — австралийка Эшли Барти. Второй идёт чешка Каролина Плишкова.

В эти дни Даяна Ястремская находится в китайском городе Тяньцзин, где проходит теннисный турнир WTA.

8 октября одесситка обыграла китаянку Линь на старте этого турнира, тем самым войдя во второй круг соревнований Женской теннисной ассоциации с призовым фондом $500 тысяч.

За выход в четвертьфинал турнира Ястремская сыграет с китаянкой Пэн Шуай (96), которая обыграла свою соотечественницу Сяоди Ю (225) — 6:2, 7:6 (7:1).

Tianjin Open завершится 13 октября.

Напомним, что латвийско-украинскому дуэту Елена Остапенко — Даяна Ястремская не удалось днями выиграть главный трофей в парном разряде на представительном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай) с призовым фондом $8,285 млн.