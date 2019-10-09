Одессу посетит руководство НАТО

Представители руководящего органа НАТО, Североатлантического совета, планируют посетить Украину, в частности, Одессу и Киев, 30-31 октября.

Об этом заявил председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает hromadske.

«Это довольно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО. В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО», — сообщил председатель представительства НАТО в Украине.

По словам Винникова, во время визита генеральный секретарь Альянса проведёт заседание комиссии Украина-НАТО в Киеве, в котором примет участие Президент Владимир Зеленский.

Представители руководящего органа НАТО также встретятся с вновь избранными депутатами, новым составом правительства и представителями гражданского общества.

«Этот визит очень важен, и он подчеркнёт все пункты нынешней повестки дня, имеющиеся в отношениях между НАТО и Украиной», — считает Винников.

Как сообщала Одесса News, американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma заходил 19 сентября в Одесский морской порт.