Труханов встретился с представителями Европейского инвестбанка: что от этого Одессе

6-10 сентября в Одессе с официальным визитом находятся представители Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Представительства Европейского Союза в Украине, Министерства развития громад и территорий, а также ПРООН.

В программе мероприятий, по сообщению официального сайта города, встречи с руководителями города и области, проведение ежегодной конференции с награждением проектов-победителей Чрезвычайной кредитной программы восстановления Украины (ЧКПВУ) с участием представителей 9 регионов нашей страны, а также посещение объектов, капремонт которых происходит в рамках этой Программы.

Сегодня, 7 сентября, в Одесской облгосадминистрации состоялась встреча международных партнёров с местными властями. В ходе диалога были представлены проекты, которые уже реализуются в рамках ЧКПВУ в Одессе и области. Также стороны обсудили условия участия во второй фазе Программы.

После кабинетной встречи состоялся выезд в Одесскую школу №41, в которой был проведён капитальный ремонт на условиях софинансирования.

Кстати. Чрезвычайная кредитная программа восстановления Украины реализуется в целях восстановления социальной инфраструктуры в регионах, пострадавших от военного конфликта на Востоке Украины. Программа внедрена на основании Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) от 22.12.2014 г., ратифицированным в апреле 2015 года. Распорядителем средств является Министерство развития громад и регионов Украины. Программа реализуется на условиях софинансирования из местного бюджета.

Программа проводится в регионах Украины, принявших внутренне перемещённых лиц. На сегодня это объекты социальной инфраструктуры в девяти областях Украины.

В Одессе в рамках Чрезвычайной кредитной программы с 2019 года проводится капитальный ремонт пяти объектов: здания поликлиники городской больницы №8 на Фонтанской дороге, 110, а также четырёх школ — №41 на ул.Мичурина, 9; №31 на ул.Гастелло, 90-А; №39 на ул.Успенской, 20; №49 на ул.Давида Ойстраха, 12.

Одесса News сообщала о завершении капремонта школы №41.

Фото: «Одесса»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.