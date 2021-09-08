В Украине легализована криптовалюта

8 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №3637 «О виртуальных активах», который устанавливает в Украине механизм правового регулирования сферы виртуальных активов, легализируя рынок криптовалюты.

Текст документа, который поддержали 276 народных депутатов, публикуется на официальном портале Верховной Рады.

«Закон регулирует правоотношения, возникающие в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, определяет права и обязанности участников рынка виртуальных активов, принципы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что принятый документ позволит украинским блокчейн-компаниям легализовать собственные бизнес-процессы и официально работать с банковской системой. Кроме того, такая возможность будет и у граждан, получающих доходы от операций с виртуальными активами.

Также законопроект формирует правовое поле для работы на рынке виртуальных активов, определяет правовой статус, классификацию, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции. В частности, определяет перечень профессиональных поставщиков услуг на рынке виртуальных активов и их регистрацию.

Согласно документу регулятором рынка виртуальных активов будут Министерство и Комитет по вопросам цифровой трансформации Украины, в отдельных случаях — Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам. В пояснительной записке отмечается, что предоставление виртуальным активам юридического статуса будет стимулировать развитие новой индустрии в правовом поле государства и будет способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет за счёт налогов.

«Украинцы смогут токенизировать права собственности и получат судебную защиту прав на виртуальные активы. А международные криптобиржи легально вести деятельность на территории Украины», — подчёркивается в записке.

Кабинет Министров Украины в течение шести месяцев со дня опубликования Закона должен создать центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере оборота виртуальных активов.

Кстати. С 7 сентября криптовалюта Bitcoin стала официальным платёжным средством в Сальвадоре. По сообщению Укринформа со ссылкой на ВВС, это решение вызвало в стране акции протеста, технические сбои и резкое падение стоимости биткоина. Цена на него во вторник упала до самого низкого уровня почти за месяц — с 52 000 долларов до менее 43 000 долларов. В результате этого Сальвадор потерял около 3 миллионов долларов.

Кроме того, такие платформы, как Apple и Huawei, не поддерживают местный цифровой кошелёк Chivo, чьи серверы пришлось временно отключать из-за наплыва регистрации новых пользователей. Более 1 тысячи протестующих против биткоинов у здания Верховного суда зажигали фейерверки и жгли шины.

По мнению оппозиции, помимо финансовой нестабильности, внедрение биткоинов может способствовать незаконным денежным транзакциям в стране.

Как сообщала Одесса News, по данным американской аналитической компании Chainalysis, Украина заняла 4-ю позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021 году.

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