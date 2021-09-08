В Литмузее презентовали книгу известного одесского краеведа

8 сентября в Литературном музее Одессы презентовали книгу известного краеведа и почётного гражданина города Олега Губаря.

Как передаёт корреспондент Одесса News с презентации, книга называется «Топография Пушкинской Одессы».

На презентацию книги пришли председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий, Одесский городской голова Геннадий Труханов, представители общественности, творческой интеллигенции.

Отмечается, что книга — своеобразный итог многолетней работы Губаря, связанной с пушкинским периодом развития Одессы. В ней представлена жизнь европейского города Одесса в 1821-1824 годах во всём её многообразии.

К сожалению, автор не дожил до публикации этой уникальной работы. 18 марта 2021 года перестало биться сердце Олега Губаря.

Как сообщала Одесса News, в августе в рамках ХХV Международного книжного фестиваля «Зелёная волна» в парке культуры и отдыха им.Т.Г.Шевченко в Одессе прошли Губаревские чтения.

Фото: Константин/Одесса News

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.