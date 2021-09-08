Стало известно, кому принадлежит судно «Iron Destiny», загрязнившее акваторию порта Южный

Госэкоинспекция идентифицировала судно, загрязнившее акваторию порта Южный.

Как сообщала Одесса News, нарушение зафиксировала Госэкоинспекция во время обследования внутренних вод территориального моря и исключительной морской экономической зоны Украины.

Госэкоинспекция и Служба безопасности обследовали балкер Iron Destiny, пришвартованный в акватории порта Южный, отобрали пробы воды после переработки системой очистки сточных вод и установили 15-кратное превышение нормы по содержанию в воде загрязняющих веществ.

По результатам лабораторного исследования обнаружили, что концентрация загрязняющих веществ в пробах морской воды превышает норму в три раза, а железа — в 3,4 раза.

Ответственные за судно лица добровольно выплатили компенсацию в размере $21 тыс. (около 560 тыс. грн).

Оказалось, как пишет USM, что Iron Destiny — балкер под флагом Либерии, построенный в 1982 году. Порт приписки — Монровия (Либерия). Дедвейт — 89 846 тонн. Судовладелец — Staff Centre Shipmanagement, оператор — Unimor Shipping Services (обе компании — одесские).

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