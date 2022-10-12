12 октября из портов Большой Одессы вышли 9 судов с зерном, срок «коридора» истекает

9 судов с более 150 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Среди них балкер KLC ERCIYES, который доставит 11,5 тыс. тонн сои в Египет, балкер SIMAS – 13,4 тыс. тонн кукурузы в Ливан и танкер AGNES VICTORY – 42 тыс. тонн масла для Индии. От причалов Одесского порта отправились балкеры LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL. Из порта Черноморска вышли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. Из порта «Южный» вышли суда AGNES VICTORY, EGE BEY.

Отмечается, что с 1 августа, момента выхода первого судна с украинским продовольствием, 325 судов вывезли 7,2 млн тонн агропродукции из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и его команда работают над продлением ещё на год «зерновой инициативы», срок действия которой истекает в конце ноября, — информирует Мининфраструктуры со ссылкой на заявление представителя ООН Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь и его команда ведут интенсивные переговоры по этим вопросам. Господин Гутерриш и команда упорно работают над расширенной Черноморской зерновой инициативой», — заявил Дюжаррик.

В то же время председатель Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши на заседании 10 октября высоко оценил работу «зернового соглашения».

«Мы будем действовать совместно для полного осуществления жизненно важных поставок продовольствия из украинских портов», — цитирует заявление Кереши пресс-служба.

В Минагрополитики отмечают, что вопрос продления «зернового коридора» поднимает и украинский бизнес. Так, Европейская бизнес-ассоциация обратилась к ООН и Турции с призывом продлить срок действия «зернового соглашения» и включить в перечень портов Николаевский портовый узел.

Как сообщала Одесса News, в Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединённых Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш подписали на 120 дней Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Фото: Мининфраструктуры

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