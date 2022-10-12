Коллаборантка из Белгород-Днестровского пойдёт под суд за отрицание агрессии России

Отрицала вооружённую агрессию России против Украины и одобряла оккупацию — таковы основные причины, по которым будут судить коллаборантку из Белгород-Днестровского.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Белгород-Днестровского по факту её коллаборационной деятельности.

Следствием установлено, что пророссийски настроенная гражданка, несмотря на систематические обстрелы оккупантами Белгород-Днестровского района, используя собственный аккаунт в запрещённой социальной сети, неоднократно распространяла сообщения с поддержкой действий страны-агрессора и одобрением временной оккупации территории Украины.

«Женщина в распространённом контенте поддерживала президента государства-оккупанта, в своих антиукраинских сообщениях утверждала, что вооружённая агрессия России против Украины это «борьба с нацизмом», а российский воин защищает свою землю, будет освободителем и победителем», — говорится в сообщении прокуратуры.

Во время обыска по месту жительства коллаборантки стражи порядка изъяли компьютерную технику, которая использовалась в противоправной деятельности.

Поклонница «русского мира» разоблачена по материалам сотрудников УСБУ в Одесской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Белгород-Днестровского РПП ГУНП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года в Одесской области к 15 годам лишения свободы приговорили агента российской ФСБ под псевдонимом «Профессор».

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

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