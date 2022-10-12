Нацбанк с 2023 года будет заменять банкноты на новые — с подписью нового банкира

Национальный банк с 1 января 2023 года начнёт постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов и заменять их новыми.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что речь идёт о замене купюр образцов 2003-2007 годов, то есть предыдущего поколения, «в целях постепенной их замены на обновлённые денежные знаки».

Вместо них в обращение поступят обновлённые банкноты и оборотные монеты, а именно оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года и банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.

Такие шаги регулятор объясняет необходимостью повышения качества наличных денег в обращении (учитывая износ банкнот предыдущего поколения, которые уже достаточно длительное время находятся в обращении).

По мнению банкиров, «постепенная замена банкнот предыдущих поколений соответствующими оборотными монетами и осовремененные банкноты повысит защиту и качество денег и сделает расчёты более удобными для граждан».

С начала следующего года Национальный банк совместно с банками начнёт постепенно изымать из наличного обращения указанные банкноты.

В частности, банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций, Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков. Как следствие, попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшей утилизации.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада 7 октября 2022 года назначила Андрея Пышного главой Нацбанка Украины.

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